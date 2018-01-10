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Kız arkadaşının gözü önünde intihar girişiminde bulundu

Bilecik’te kız arkadaşıyla tartışan şahıs, aracından inerek arkadaşının gözü önünde kafasına tabanca ile ateş etti. Ağır yaralanan şahıs, hastanede tedavi altına alındı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 10:21
Kız arkadaşının gözü önünde intihar girişiminde bulundu

Olay, Bilecik merkez Ertuğrul Gazi Mahallesi Ormancılar Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre; 11 EE 856 plakalı hafif ticari aracıyla 75. Yıl Parkı önünden hastane istikametine gitmekte olan Musa Yücel, bilinmeyen bir nedenden dolayı araç içerisinde bulunan kız arkadaşı ile tartışmaya başladı. Bu esnada yanındaki kız arkadaşı aracın el frenini çekerek, aracı durdurdu. Araçtan inen kadının ardından Musa Çolak da araçtan indi. Yaya kaldırımında tartışmaya devam eden ikiden Yücel, bir anda yanında tabancayı kafasına dayayarak bir el ateş etti. Kanalar içinde kalan Yücel, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yanındaki bayan ise olay karşısında şoka girdi. Bölgede geniş çaplı önlemler alınırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri sokağın giriş çıkışını kapattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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