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Kırıkkale’de evde doğalgaz patlaması oldu: 10 yaralı

Kırıkkale’de bir evde meydana gelen doğalgaz patlamasında 10 kişi yaralandı.

22 Şubat 2018 Perşembe 08:52
Kırıkkale’de evde doğalgaz patlaması oldu: 10 yaralı

Kurtuluş Mahallesi 738. Sokak üzerindeki dört katlı binada saat 01.15’te patlama meydana geldi. Doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı öğrenilen patlamada 10 kişi yaralandı. Patlama sebebiyle çevrede bulunan araçlar hasar gördü. Yaralılardan ikisi Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanasi, sekizi ise Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı. Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, yaşanan olayın ana hatlardan kaynaklanmadığının sadece apartmanın bir dairesindeki sıkışmadan yaşandığının tahmin edildiğini söyledi. Vali Haktankaçmaz, tedbir olarak ana hatlarda da doğalgazı kestiklerini ve gerekli araştırmanın devam ettiğini dile getirdi.

Olayda yaralananların isimleri şöyle: Osman Çakır (58), Aynur Çakır (55), Mahmut Tepeci (32), Adile Tepeci (26), Ravza Gül Tepeci (7), Ufuk Tepeci (3), Lütfi Özaydın (20), Metin Aksoy (63), Fadime Aksoy (58), Talip Aksoy (24)

Son Güncelleme: 22.02.2018 10:01
Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale Doğalgaz PatlamasıKurtuluş Mahallesi
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