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Kırıkkale’de anne ile oğlu silahlı saldırıda öldü

Kırıkkale’nin Keskin ilçesindeki silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 08:44
Kırıkkale’de anne ile oğlu silahlı saldırıda öldü

Keskin ilçesinin Çalış köyünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi Güven ailesinin evine girerek evin avlusunda bulunan 3 kişiyi silahla yaraladı. Meydana gelen olayda anne Gülüşan Güven (61) olay yerinde, oğlu İsmail Güven (34) ise kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayda yaralanan diğer oğul Şıhlı Güven (29) Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son Güncelleme: 17.01.2018 09:21
Anahtar Kelimeler:
KırıkkaleKesinGülüşan GüvenIsmail Güvençalış Köyü Silahlı Saldırı
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