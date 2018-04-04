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Kiralık araçla geldikleri evleri soyan hırsızlık çetesi çökertildi

İstanbul Sultangazi’de kiralık araçlarla gelerek evleri soyan hırsızlar, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hırsızlık anlarının kameralara yansıdığı olayda, şahısların yüzlerinin görünmemesi için kameranın açısını değiştirdiği ortaya çıktı.

04 Nisan 2018 Çarşamba 09:27

İstanbul Sultangazi’de kiralık araçlarla gelerek evleri soyan hırsızlar, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hırsızlık anlarının kameralara yansıdığı olayda, şahısların yüzlerinin görünmemesi için kameranın açısını değiştirdiği ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz 20 Mart Salı günü saat 06.30 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi ve Habipler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kiralık araç şirketinden iki otomobil kiralayan 4 kişilik hırsızlık çetesi, sabaha karşı araçla binaların önüne geldi. Güvenlik kamerasını fark eden hırsızlardan biri eliyle kameranın açısını değiştirdi. Şapkalı ve eldivenli hırsızlar, girdikleri binalarda birkaç evi soyduktan sonra geldikleri araçla kaçtı. Hırsızlık olayının ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden hırsızların geldiği araçların plakasını tespit eden polis, araçların bir firmandan kiralandığını belirledi. GPRS sinyalinden otomobilin bulunduğu yerin adresini tespit eden polis, Başakşehir’deki adrese giderek pusu kurdu. Polis, araca yöneldikleri esnada hırsızları yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Tayfun Ş., Cumali A., Volkan K. ve Umutcan A. emniyete getirildi.

Sorgularında hırsızlık yaptıklarını itiraf eden çete üyeleri, Sultangazi’de hırsızlık için girdikleri bir evden de otomobil çaldıklarını söyledi. Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgularında emniyette 13 ayrı suç kaydı bulunan Tayfun Ş.’nin “askeri kanuna muhalefet” ve Askeri Ceza Kanunu’ndan arandığı, 12 ayrı suçtan sabıkası bulunan Cumali A.’nın “uyuşturucu madde kullanmaktan” arandığı, 7 ayrı suçtan sabıkası bulunan Volkan A.’nın ise 5 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Volkan K. ve Cumali A. başka dosyalarından dolayı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Doğan Can Cesur /İHA)
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