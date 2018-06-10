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Kılıçdaroğlu Adana’da vatandaşlarla iftar yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana’da vatandaşlarla iftar yaptı.

10 Haziran 2018 Pazar 21:34
Kılıçdaroğlu Adana’da vatandaşlarla iftar yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana’da vatandaşlarla iftar yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana İl Başkanlığı tarafından Yüreğir İlçesi Yavuzlar Mahallesi Semt Pazarı’nda düzenlenen iftar programına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Seyhan Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından ezanla birlikte oruçlar açıldı.

İftarın ardından vatandaşlara konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ”Ramazan ayındayız, bereketli bir aydayız. Güzel bir aydayız, sevginin, barışının ve hoşgörünün yoğun olması gereken bir aydayız. Bu gece kadir gecesi, hepimizin kadir gecesi mübarek olsun. Arzu ediyorum diliyorum, Türkiye’de huzur olsun. Hepimizin huzur içinde bir arada yaşayalım” dedi. Kılıçdaroğlu daha sonra şöyle devam etti:

“Kardeşliğe, birlikte olmaya ihtiyacımız var. En büyük arzum bu topraklarda, bu güzel ülkemizde hiçbir çocuğumuz yatağa aç girmesin. Az önce bir vatandaşla tokalaştım, biraz sonra rahatsızlandı. Sorunu işsizlik. Ben biliyorum Türkiye’de milyonlarca gencimiz, milyonlarca baba işsiz. İşsizlik sorununa çare bulmamız lazım. Bu kadar büyük işsizliğin yaşandığı toplumda huzuru sağlayamazsınız. O nedenle inşallah ayın 24’ünde sandığa gideceğiz oylarımızı kullanacağız. Sizden sadece ve sadece bir şey istiyorum. Elinizi vicdanınıza koyarak oy kullanınız. Güzel Türkiye’yi inşa etmek için birlik için, huzur içinde yaşamak için oyumuzu kullanacağız. Bu güzel ülke zengin ve hepimize yeten bir ülke. İşsizliğin, yoksulluğun olmadığı herkesin huzur ve barış içinde yaşadığı bir Türkiye özlemiyle hepinize saygılarımı sunuyorum."

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)
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