Kayseri’de sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, terör örgütüne üye olmak ve finansman sağlamak suçundan aranan, KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesinin dekanı yakalandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak ve finansman sağlamak suçundan firari şüpheli olarak aranan ve KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesinde dekan görevini yürüten Hukuk Profesörü Murat Şen yakalandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Zonguldak’ta yakalanan Murat Şen hakkında işlem başlatıldı.