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Kepçeyle hendek kazan 13 PKK’lı İstanbul’da yakalandı

Doğu ve güneydoğuda sözde ‘öz yönetim’ ilan ederek iş makineleri ile hendek kazan terör örgütü PKK/KCK üyesi 13 terörist İstanbul’da yakalandı.

06 Haziran 2018 Çarşamba 16:34
Kepçeyle hendek kazan 13 PKK’lı İstanbul’da yakalandı

Doğu ve güneydoğuda sözde ‘öz yönetim’ ilan ederek iş makineleri ile hendek kazan terör örgütü PKK/KCK üyesi 13 terörist İstanbul’da yakalandı.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK’nın üst yapılanması KCK ve gençlik yapılanması YDH’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 örgüt üyesinin yakalanması için bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerince 6 ilçede 22 adrese düzenlenen baskınlarda, bölücü terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla aranan 20 PKK’lıdan 13’ü kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan PKK üyelerinden bazılarının, sözde ‘öz yönetim’ gerekçesi ile 2015 yılında Şırnak’ın Cizre ve Diyarbakır’ın Sur ilçelerinde hendek kazıp polis ve askerle çatıştıkları, kazdıkları çukurlara bomba tuzaklayıp saldırı tasarladıkları ve İstanbul’a da yasa dışı eylem ve faaliyette bulunmak üzere gönderildikleri öğrenildi. Operasyonda yakalanan 1 PKK’lının ise örgütün dağ kadrosundan eğitim alıp kente sızdığı ve saldırı hazırlığındayken yakalandığı olduğu öğrenildi.

(İHA)
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