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Kemerle köpeklerini döven şahıs gözaltında

Adana’da golden cinsi iki köpeğini kemerle döven şahıs gözaltına alınırken, köpekler de sahiplendirilmek üzere hayvan barınağına götürüldü.

19 Şubat 2018 Pazartesi 08:40
Kemerle köpeklerini döven şahıs gözaltında

Olay, Seyhan İlçesi Ulucami Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Perçin ‘Kiraz’ ve ‘Limon’ isimli golden cinsi köpeklerini evi dağıtıp yaramazlık yaptığı gerekçesiyle cezalandırmak için kemerle dövmeye başladı. Perçin evinin damında köpeklerini dövdüğü sırada bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu polise şikayetçi oldu. Polis şahsın adresini kısa sürede buldu. Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ise Perçin’den köpeği alarak hayvan barınağına teslim etti. Perçin ise gözaltına alındı. ‘Kiraz’ ve ‘Limon’ adli iki köpeğin kısa sürede sahiplendirileceği öğrenildi.

Son Güncelleme: 19.02.2018 09:24
Anahtar Kelimeler:
Kemerle Köpekleri Döven AdamAdana
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