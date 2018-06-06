Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 29°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
97206
ALTIN
191.189
DOLAR
4.5800
STERLİN
6.1599
EURO
5.4157
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Kelkit Çayı küçük Halil’i geri ver

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde Kelkit Çayı’na düşen topunu almak isterken suda kaybolan 7 yaşındaki Halil Karaçam’ı arama çalışmaları 4 gündür devam ediyor.

06 Haziran 2018 Çarşamba 18:24
Kelkit Çayı küçük Halil’i geri ver

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde Kelkit Çayı’na düşen topunu almak isterken suda kaybolan 7 yaşındaki Halil Karaçam’ı arama çalışmaları 4 gündür devam ediyor.

Reşadiye ilçesi Kayalık Mahallesi’nde ikamet eden Hayrettin ve Sevim Karaçam çiftinin 3 çocuğundan ortancası olan 7 yaşındaki Halil Karaçam, 4 gün önce meydana gelen olayda suya düşen topunu almak isterken Kelkit Çayı’nda gözlerden kaybolmuştu. Kılıçkaya Barajı’nın kapaklarının kapatılması ile su seviyesi düşürülen Kelkit Çayı’nda Tokat AFAD ekiplerinin yanı sıra Samsun ve Ordu İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polislerin yanı sıra Ankara’dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi de aramaya başladı. Yapılan çalışmalarda olaydan bir gün sonra küçük çocuğun ayakkabıları bulunmuştu.

KELKİT ÇAYI’NDA MUHTAR İLE 2 ÇOCUK DAHA KAYBOLMUŞTU

Öte yandan, 2.5 yıl önce yine Kelkit Çayı’nda 2 çocuk kaybolmuş, geçtiğimiz ay kayıp çocuklardan 8 yaşındaki Bayram Erol’a ait kemik parçaları bulunmuştu. Aynı şekilde 1.5 ay önce gerçekleşen trafik kazası sonrasında Kelkit Çayı’na uçan arabada bulunamayan 39 yaşındaki Ayhan Cebe için de çay üzerinde arama çalışmaları yapılmaya devam ediliyordu.

(Nurhan İçmez/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Partili adaydan yaralıya ilk müdahale !
AK Partili adaydan yaralıya ilk müdahale !
Hakkari’de askeri konvoyun geçişi sırasında patlama
Hakkari’de askeri konvoyun geçişi sırasında patlama
5 terörist daha etkisiz hale getirildi
5 terörist daha etkisiz hale getirildi
13 çalıntı otomobil İstanbul’da ormanlık alanda ele geçirildi
13 çalıntı otomobil İstanbul’da ormanlık alanda ele geçirildi
Öğrenci apartında yangın paniği
Öğrenci apartında yangın paniği
Simav’da yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Simav’da yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim