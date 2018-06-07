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Kelebekler Vadisi’ndeki uçurumda mahsur kaldı

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi’nde uçurumda mahsur kalan tatilci, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri tarafından kurtarıldı.

07 Haziran 2018 Perşembe 22:10
Kelebekler Vadisi’ndeki uçurumda mahsur kaldı

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi’nde uçurumda mahsur kalan tatilci, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, tatil için Ölüdeniz’e gelen 22 yaşındaki Semih Özer karayoluyla ulaşım olmayan Kelebekler Vadisi’ne Faralya Mahallesi Hisar mevkiindeki patika yoldan gitmek istedi. Patikadan yürüyüşe başlayan Özer yolu kaybederek çıktığı kayalıklarda mahsur kaldı. Özer’in 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine arazinin sarp oluşu nedeniyle bölgeye AKUT Fethiye ekibi sevk edildi. Özer’in mahsur kaldığı yere ulaşan AKUT ekipler, istasyon kurarak halatlar yardımıyla kayalıklarda mahsur kalan Özer yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kurtardı.

(Murat Yalçın/İHA)
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