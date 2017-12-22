Kediye işkence yapan asker polisin bileğini kırdı, tutuklandı

Orduevi nizamiyesinde kediye yumruk ve tekme atarak işkence yapan er T.H., disiplin cezasının ardından terhis edildi. Birliğinden ayrılan T.H. Erzincan şehir merkezinde otomobilinin camlarının koyu renkli olması nedeniyle polis ekiplerince durdurulmak istendi.

Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan T.H. otomobille kaçmaya çalıştığı sırada polis ekiplerince uygulama noktasında yakalandı. Araçtan indirilen T.H. polis ekiplerini tehdit ederken vatandaşlardan gelen tepki üzerine yaşanan arbedede aracıyla kaçmak istediği sırada kendisine engel olmaya çalışan polis E.Ş.’ye tekme atarak bileğini kırdı.

Ekipler tarafından zorlukla gözaltına alınan T.H, halen asker olması sebebiyle askeri yetkililere teslim edildi.

T.H. terhisinden bir gün sonra ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince "görevli memura mukavemet ve yaralanmaya sebebiyet vermek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.