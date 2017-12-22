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Kediye işkence yapan asker polisin bileğini kırdı, tutuklandı

Erzincan orduevinde 18 gün önce kediye işkence yapan asker, terhis edilmesinin ardından uygulama noktasında mukavemet gösterdiği polis memurunun bileğini kırdığı gerekçesiyle tutuklandı.

22 Aralık 2017 Cuma 12:27
Kediye işkence yapan asker polisin bileğini kırdı, tutuklandı

Orduevi nizamiyesinde kediye yumruk ve tekme atarak işkence yapan er T.H., disiplin cezasının ardından terhis edildi. Birliğinden ayrılan T.H. Erzincan şehir merkezinde otomobilinin camlarının koyu renkli olması nedeniyle polis ekiplerince durdurulmak istendi.

Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan T.H. otomobille kaçmaya çalıştığı sırada polis ekiplerince uygulama noktasında yakalandı. Araçtan indirilen T.H. polis ekiplerini tehdit ederken vatandaşlardan gelen tepki üzerine yaşanan arbedede aracıyla kaçmak istediği sırada kendisine engel olmaya çalışan polis E.Ş.’ye tekme atarak bileğini kırdı.

Ekipler tarafından zorlukla gözaltına alınan T.H, halen asker olması sebebiyle askeri yetkililere teslim edildi.

T.H. terhisinden bir gün sonra ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince "görevli memura mukavemet ve yaralanmaya sebebiyet vermek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Güncelleme: 22.12.2017 15:49
Anahtar Kelimeler:
Kediye Işkence Yapan AskerErzincan Orduevi
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