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Kazı yapan işçiler ölümden döndü

İstanbul Bayrampaşa’da kaldırımda fiberoptik hattı yenilemek için kazı yapan işçiler, meydana gelen patlama ile ölümden döndü. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

21 Mart 2018 Çarşamba 09:12

İstanbul Bayrampaşa’da kaldırımda fiberoptik hattı yenilemek için kazı yapan işçiler, meydana gelen patlama ile ölümden döndü. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bayrampaşa Maltepe’de geçtiğimiz günlerde kaldırımda kazı yapan işçiler, ölümden döndü. Fiberoptik hattın yenilemesi amacıyla yapılan kazı sırasında meydana gelen patlama ile alevler yükseldi. Son anda durumu fark eden işçiler sağa sola kaçışarak adeta ölümün kıyısından döndü. Fiberobtik alt yapı çalışması yapıldığı öğrenilen kazıda patlamanın aynı alanda bulunan ve kazı nedeniyle zarar gören elektrik kablolarından meydana geldiği öğrenildi.

Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde işçilerin kaldırımda kazı yaptığı tam bu esnada patlamanın meydana geldiği ve alevlerin yükselmesiyle işçilerin kaçıştığı görülüyor.

(Mehmet Altunışık /İHA)
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