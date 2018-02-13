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Kayseri’deki terör operasyonunda 6 gözaltı

Kayseri’de, Zeytin dalı Harekatı üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün propagandasını yapan 6 şahsın evine operasyon düzenlendi.

13 Şubat 2018 Salı 11:58
Kayseri’deki terör operasyonunda 6 gözaltı

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen Hanifi K., Hikmet T., İsmail M., Ömer B. ve Tunahan Y. isimli şahıslar ile halen Kayseri’de inşaat işinde çalışan ve birlikte çalıştığı işçilere Afrin’de Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından gerçekleştirilen Zeytin dalı Operasyonu üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün propagandasını yapan Celalettin B.’ye yönelik operasyon yapıldı. Zanlılar operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve bir adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Son Güncelleme: 13.02.2018 12:29
Anahtar Kelimeler:
KayseriTerörZeytin Dalı Harekatı
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