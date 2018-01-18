Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116593
ALTIN
162.981
DOLAR
3.8063
STERLİN
5.2838
EURO
4.6601
Grip için antibiyotik kullanmayın
Son Dakika
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar

Kayseri’de tefeci operasyonu: 12 gözaltı

Kayseri’de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

18 Ocak 2018 Perşembe 09:43
Kayseri’de tefeci operasyonu: 12 gözaltı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği tarafından gelen ihbar ve alınan ifadeler kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda N.K., S.K., A.K., N.Ü. ve E.S. isimli şahıslar hakkında soruşturma yapıldı. Soruşturmanın derinleştirilmesi ile Y.K., A.K., E.K., S.K., U.K., S.Y. ve H.H.S. isimli şahısların tefecilik suçlarına iştirak ettikleri ve birlikte hareket ettikleri tespit edildi.

Yaklaşık 3 ay süren araştırma ve takipler sonucunda Kayseri’de bulunan özellikle maddi açıdan zor durumdaki esnafların çeklerini kırmak suretiyle tefecilik yaparak, vatandaşları zor durumda bıraktıkları ileri sürülen 12 şahsa yönelik Kayseri ve Nevşehir’in Avanos ilçesinde bulunan ev ve iş yerlerinde 16 Ocak tarihinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 5 şahsın ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 milyon 400 bin TL değerinde 145 adet çek ile yaklaşık 600 bin TL değerinde 30 adet senet ve dijital materyallere el konuldu.

Son Güncelleme: 18.01.2018 10:30
Anahtar Kelimeler:
KayseriTefeci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çanakkale’de FETÖ'den 18 asker gözaltında
Çanakkale’de FETÖ'den 18 asker gözaltında
Bağcılar'da trafodaki patlama anları geceyi aydınlattı
Bağcılar'da trafodaki patlama anları geceyi aydınlattı
Öldürülen işadamı Murat Oğuzorhan'dan geriye bu görüntüler kaldı
Öldürülen işadamı Murat Oğuzorhan'dan geriye bu görüntüler kaldı
9 aylık kızını bıçakla boğazını keserek öldürdü
9 aylık kızını bıçakla boğazını keserek öldürdü
Tartıştığı babasını boğazını keserek öldürdü
Tartıştığı babasını boğazını keserek öldürdü
Malatya’da silahlı kavga: 4 yaralı
Malatya’da silahlı kavga: 4 yaralı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim