Kayseri’de katliam gibi kaza: 6 ölü, 2 yaralı

Kayseri’de ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Mimsin Şirintepe Mahallesi Nalçik Bulvarı’nda meydana gelen kazada, 38 E 4730 plakalı otomobil ile cenaze taşıyan 41 BD 308 plakalı ambulans kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada Mustafa Üzüm, Mehmet Üzüm, Safiye Nur Üzüm, Hamza Üzüm, Zehra Üzüm ve Soner Üzüm olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza sonrasında polis ekipleri inceleme yapmak izin çevrede güvenlik önlemi aldı. Polisin aldığı güvenlik önlemine rağmen kazayı gören meraklı vatandaşlar cep telefonları ile kaza yapan araçları ve cenazeleri görüntülemek için yarıştı.

Polis ekiplerinin incelemeleri sonrasında hayatını kaybeden aynı aileden 6 kişi cenaze araçlarına konularak Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada karışan ambulansta bulunan cenaze ise bir yolcu otobüsüne konuldu. Kazaya karışan ve hurdaya dönen ambulans ve otomobil çekicilerle olay yerinden kaldırılırken, yol trafiğe açıldı

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak başlatılan incelemenin sürdürüldüğünü bildirdi.

(İHA)