Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116491
ALTIN
173.240
DOLAR
3.9783
STERLİN
5.6611
EURO
4.9524
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Kayseri’de katliam gibi kaza: 6 ölü, 2 yaralı

Kayseri’de ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

26 Mart 2018 Pazartesi 08:38
Kayseri’de katliam gibi kaza: 6 ölü, 2 yaralı

Kayseri’de ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Mimsin Şirintepe Mahallesi Nalçik Bulvarı’nda meydana gelen kazada, 38 E 4730 plakalı otomobil ile cenaze taşıyan 41 BD 308 plakalı ambulans kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada Mustafa Üzüm, Mehmet Üzüm, Safiye Nur Üzüm, Hamza Üzüm, Zehra Üzüm ve Soner Üzüm olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza sonrasında polis ekipleri inceleme yapmak izin çevrede güvenlik önlemi aldı. Polisin aldığı güvenlik önlemine rağmen kazayı gören meraklı vatandaşlar cep telefonları ile kaza yapan araçları ve cenazeleri görüntülemek için yarıştı.

Polis ekiplerinin incelemeleri sonrasında hayatını kaybeden aynı aileden 6 kişi cenaze araçlarına konularak Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada karışan ambulansta bulunan cenaze ise bir yolcu otobüsüne konuldu. Kazaya karışan ve hurdaya dönen ambulans ve otomobil çekicilerle olay yerinden kaldırılırken, yol trafiğe açıldı

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak başlatılan incelemenin sürdürüldüğünü bildirdi.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahte euro’lu dolandırıcı yakalandı
Sahte euro’lu dolandırıcı yakalandı
Yürüyüş için gittikleri parkta kabus yaşadılar
Yürüyüş için gittikleri parkta kabus yaşadılar
Benzin istasyonunda faciadan dönüldü
Benzin istasyonunda faciadan dönüldü
Otomobil sulama kanalına uçtu: 2 ölü, 1 yaralı
Otomobil sulama kanalına uçtu: 2 ölü, 1 yaralı
Rusya’da ölü sayısı artıyor
Rusya’da ölü sayısı artıyor
Uber şoförü serbest bırakıldı
Uber şoförü serbest bırakıldı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim