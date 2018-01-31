Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülmekte olan FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği soruşturması kapsamında terör örgütünün gizli iletişim ağı olan ’bylock’ kullandıkları tespit edilen şahıslara operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda A.B., E.A., A.P., E.P., G.C. ve M.D. yakalanarak gözaltına alınırken, E.A. ve F.K.’yı yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Kayseri’de Bylock operasyonu: 6 gözaltı
Kayseri’de FETÖ terör örgütünün gizli iletişim ağı olan ’bylock’ kullandıkları tespit edilen 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
31 Ocak 2018 Çarşamba 11:15
Son Güncelleme: 31.01.2018 12:16