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Kayıp olan 17 yaşındaki Ecem Balcı'nın cesedi bulundu

Yaklaşık 45 gündür haber alınamayan 17 yaşındaki Ecem Balcı’nın cansız bedeni Ayvazpınar ormanlık alanında gömülü olarak bulundu.

16 Şubat 2018 Cuma 11:13
Kayıp olan 17 yaşındaki Ecem Balcı'nın cesedi bulundu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan Ecem Balcı 5 Ocak günü evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Aile’nin durumu polise bildirmesi üzerine polis kızı ararken, Ecem’in annesi Esra Ercömert (41) bir not bırakarak Kerpe’de kayalıklardan denize atlayıp hayatına son verdi.

Ecem’in kaybolmasından sonra polis, anne Esra Ercömert’in imam nikahlı eşi Süleyman K.’nın evinde arama yaptı. Yapılan aramalarda evde uyuşturucu madde ile tarihi eserler bulundu. Süleyman K. İse tutuklanarak cezaevine gönderildi. Önceki günlerde cezaevinden tahliye olan Süleyman K. tekrar sorguya alındı.

Daha öncede mobese kameralarında Süleyman K.’nın otomobil ile Ayvazpınar yolunda seyir halinde olduğunu fark eden ekipler Süleyman K.’nın sorgusunu derinleştirdi. Sorguda cinayeti itiraf eden Süleyman K. gece saat 02.30 da olay yerine götürülerek yer tespiti yaptırıldı. Olay yerinde yapılan aramalarda 17 yaşındaki Ecem’in cansız bedenine ulaşıldı.

Son Güncelleme: 16.02.2018 11:32
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