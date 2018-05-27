Kayıp 4 kişi halen bulunamadı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında batan teknede kaybolan 4 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürerken, kayıp kişilerin yakınları ise endişe içinde gelecek haberi bekliyor.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden denize açılan tekne, Altınova sahiline 2 mil uzaklıkta alabora oldu. Teknedeki 5 kişiden Mert Boysaner kıyıya yakın bölgeye kadar yüzüp Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılırken, Kerem İncedayı, Hayri Kar, Volkan Çanakçı ve Mustafa Göral’ı arama çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları Altınova sahiline yakın bulunan İzmir Dikili’de sürdürülüyor. 4 kişinin kayıp haberini duyan yakınları, hemen Dikili’ye gelerek endişe içerisinde beklemeye başladı. Bazı vatandaşlar ise sinir krizi geçirdi.

(İHA)