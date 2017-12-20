Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
111099
ALTIN
156.375
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0895
EURO
4.5104
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Kış aylarında cildi canlandıran 10 besin
Cildi canlandıran 10 besin
En yaygın 10 baş dönmesi nedeni
Baş dönmesi neden olur?

Kayınvalidesinin ölümüne dayanamadı

Muğla’nın Milas ilçesinde, 35 yıllık gelin, kayınvalidesinin öldüğü gün acıya dayanamayarak beyin kanaması geçirdi. Hastanede 2 gün boyunca yoğun bakım servisinde tedavi gören gelin hayatını kaybetti.

20 Aralık 2017 Çarşamba 15:01
Kayınvalidesinin ölümüne dayanamadı

Milas’a bağlı Söğütçük Mahallesi’nde 85 yaşındaki Halime Özer, yaşlılığın getirdiği sağlık sorunları nedeniyle 6 aydır evinde yatalak bir şekilde yaşamını sürdürürken, 35 yıllık gelini Şengül Özer ise evlendiği günden beridir hep yanı başında olup, hastalığında da bir saniye yalnız bırakmadı.

Kayınvalide Halime Özer 15 Aralık 2017 tarihinde yaşamını yitirirken, ölümüne üzülen gelin Şengül Özer ise cenaze namazı kılınmak üzere kayınvalidesinin tabutu evden ayrılacağı zaman son kez tabuta sarılıp ağladı. Bu sırada yaşadığı üzüntü nedeniyle 56 yaşındaki Şengül Özer fenalaşarak beyin kanaması geçirdi. Hemen hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, 2 gün yoğun bakım servisinde hayata tutunmaya çalıştı. Yapılan tüm çabalara rağmen hayata tutunamayan Şengül Özer kayınvalidesinin ölümünün ardından hayatını kaybetti.

2 gün arayla aynı acıyı yaşayan Özer ailesini akrabaları ve komşuları teselli etmekte zorlanırken, kayınvalide Halime Özer’in defnedildiği mezarlığına, gelin Şengül Özer de defnedildi.

Son Güncelleme: 20.12.2017 15:12
Anahtar Kelimeler:
MuğlaMilasHalime özerşengül özerSöğütkçük Mahallesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Araç su kanalına uçtu: 1 ölü, 5 yaralı
Araç su kanalına uçtu: 1 ölü, 5 yaralı
Cadde ortasında kardeşlerine kurşun yağdırdı
Cadde ortasında kardeşlerine kurşun yağdırdı
Ayrılmak isteyen sevgilisini vurup intihar etti
Ayrılmak isteyen sevgilisini vurup intihar etti
Şekerciler düğünde kavga etti: 2 ölü, 2 yaralı
Şekerciler düğünde kavga etti: 2 ölü, 2 yaralı
Kediye işkence yapan asker polisin bileğini kırdı, tutuklandı
Kediye işkence yapan asker polisin bileğini kırdı, tutuklandı
İstanbul'da ‘Şirinler’ çetesine operasyon: 6 gözaltı
İstanbul'da ‘Şirinler’ çetesine operasyon: 6 gözaltı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim