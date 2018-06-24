Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
95852
ALTIN
189.011
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.1387
EURO
5.4311
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Kaybolan çocuk ile ilgili açıklama

Ankara Valisi Ercan Topaca, Polatlı ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ile ilgili açıklamalarda bulundu.

24 Haziran 2018 Pazar 12:16
Kaybolan çocuk ile ilgili açıklama

Ankara Valisi Ercan Topaca, Polatlı ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ankara Valisi Ercan Topaca, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde oyunu kullanmak için eşi Sevim Topaca ve oğlu Mustafa ile birlikte Çankaya Dr. Reşit Galip İlkokulu’na geldi. 1277 nolu sandıkta oyunu kullanan Topaca, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Vatandaşlık görevimizi yaptık ve oyumuzu kullandık. İnşallah ülkemiz için devletimiz için ve milletimiz için hayırlara vesile olur. Seçim, demokrasilerin ayrılmaz bir parçası. Bizde demokrasinin şartlarının yerine gelmesi anlamında gerekli güvenlik tedbirlerini alıyoruz. Ankara’da da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan milletimizin hür iradesini istediği gibi sandığa yansıtması anlamında gerekli önlemleri aldık. Bugün saat 8 itibariyle oy kullanma işlemi başladı. Ankara’da şuana kadar çok şükür herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Süreç gayet güzel ve sakin bir şekilde geçiyor. İnşallah sonuna kadar da sorunsuz bir şekilde devam edecektir. Ankara genelinde bin 900 civarında sandık alanı bölgesi var. 13 bin civarında da sandık var. Oy verme işlemi bittikten sonra da aynı şekilde güvenlik tedbirlerini uygulayarak sonuçların il ve ilçe seçim kurullarına intikalini sağlayarak seçimi huzurlu bir şekilde tamamlamayı umuyoruz. Vatandaşlarımıza da bu süreçte sükunet tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“HER TÜRLÜ İHTİMALİ DEĞERLENDİREN ÖZEL BİR EKİP KURDUK”

Vali Topaca, Ankara’nın Polatlı ilçesinde kaybolan İbrahim ve Şerife Yağlıkara’nın 8 yaşındaki kızı Eylül’le de ilgili açıklamalarda bulundu. Topaca, “Çocuklar bizim için en önemli varlıklar. Eylül kızımız Cuma günü öğle saatlerinde en son köy meydanında bir akrabası tarafından görülüyor. Cuma namazında sonra babası fark ediyor ve daha sonra haber alınamıyor. Cuma gecesi karadan her türlü arama çalışması yapıldı. Gece saat 2 den itibaren de uçakla yaklaşık köyün etrafındaki 10 kilometrekarelik alanı taradılar. Uçak yerde canlı olup hareket eden her cismi tespit eden teknik donanıma sahip. Bu taramada da bulunamadı. Çalışmamız devam ediyor. Bu konuda birkaç ihtimali daha değerlendiriyoruz. Başka türlü kaybolmanın dışında ihtimalleri de değerlendiriyoruz. İnşallah kısa sürede kızımızı sağ salim buluruz. Önemli olan onun sağ salim bulunmasıdır ve olayın aydınlatılmasıdır. Her türlü ihtimali değerlendiren özel bir ekip kurduk” şeklinde konuştu.

“OLAYLA İLGİLİ ÜZERİNDE ÇALIŞILAN ŞÜPHELİ VAR”

Ankara Valisi Ercan Topaca, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Olayla ilgili üzerinde çalışılan şüpheli var. Fakat çok kesin bir şey olmayınca kimseyi de şüpheli diye zan altında bırakmak istemiyoruz. Şüphelinin şüpheli olduğunu gösteren kuvvetli bir karine olmadan kimseyi suçlamak istemeyiz. O konuda bazı analizler yaptırıyoruz. Oradan da sonuca gideceğimizi düşünüyorum”.

(Seyid Fatih Poyraz - Burak Altun/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Minibüs dereye yuvarlandı: 15 yaralı
Minibüs dereye yuvarlandı: 15 yaralı
Asansörle dördüncü kattan düştü: Burnu bile kanamadı
Asansörle dördüncü kattan düştü: Burnu bile kanamadı
Erzurum’daki silahlı kavgaya ilişkin savcılıktan açıklama
Erzurum’daki silahlı kavgaya ilişkin savcılıktan açıklama
Şırnak’ta 3’ü Alman 4 kişi gözaltına alındı
Şırnak’ta 3’ü Alman 4 kişi gözaltına alındı
3 ev, 3 ahır ve 2 ambar kül oldu
3 ev, 3 ahır ve 2 ambar kül oldu
Araçta sıkışan kedi kurtarıldı
Araçta sıkışan kedi kurtarıldı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim