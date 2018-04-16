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Katliam gibi kazada otobüs şoförü tutuklandı

Kartal’da otomobilin yolcu otobüsüne çarpmasıyla meydana gelen 4 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin otobüs şoförü, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 19:17
Katliam gibi kazada otobüs şoförü tutuklandı

Kartal’da otomobilin yolcu otobüsüne çarpmasıyla meydana gelen 4 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin otobüs şoförü, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kartal E-5 karayolunda dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada Murat Polat’ın kullandığı 41 NR 830 plakalı otomobil, bir yolcu otobüsüne çarpmıştı. Kazada sürücü Murat Polat, annesi Paşa Polat, akrabaları Esengül Kaya ve oğlu Eren Kaya hayatını kaybetmiş, Gülbeyaz Polat ise ağır yaralanmıştı.

Kazaya ilişkin yol kenarında bekleyen yolcu otobüsü şoförü A.G. gözaltına alındı. Şüpheli A.G. emniyetteki sorgusunda, “Ben bir turizm şirketine ait bir otobüsün şoförüyüm. Olay tarihinde saat 16.15 sıralarında otobüsle Göztepe’den çıktım, Kartal’a doğru seyir halindeydim, daha sonra Kartal Köprüsü’ne geldim. Yan yola girmeye hazırlanırken yoğun bir trafik vardı. Hızım en fazla 5-10 kilometreydi. İlerideki keresteciler üst geçidinde yolcu alacaktım” dedi.

“ARKADAN ÇOK ŞİDDETLİ BİR SES GELDİ”

“Trafikte kesinlikle durmadım, yolcu da almadım” diyen şüpheli, “Yolcu almaya gideceğim esnada arkamdan çarpma sesi duydum. Çok şiddetli bir ses geldi, hemen otobüsten indim. Bahse konu araç aracıma çarpmıştı. Ambulansı aradım. Kaza yerinde fren sesi duymadım, yolda da fren izi görmedim. Konuyla alakalı hiçbir kusurum bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan şüpheli, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

“BENİM KUSURUM YOKTUR”

Şüpheli A.G. mahkemedeki sorgusunda, “Kazanın meydana gelmesinde benim bir kusurum yoktur. Ben trafik kaza tutanağını kabul etmiyorum. Her ne kadar bana kusur vermişse de ben kusurlu değilim” dedi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Gamze Erdemir /İHA)
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