Kaşla göz arasında anteni böyle çaldı

İstanbul Karaköy’de yeraltı geçidinde bir hırsız iş yerinin önündeki 20 liralık anteni kaşla göz arasında çaldı.

Olay, 25 Mart Pazar günü saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Karaköy yeraltı geçidinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde elinde poşetle geçide giren bir hırsız, müşteriymiş gibi iş yerinin önüne geldi. Burada bir süre etrafa bakan hırsız iş yerinin önündeki anteni gözüne kestirdi. Çalmak için hemen harekete geçmeyen hırsız, komşu esnafın içeriye girmesini bekledi. Kısa bir süre sonra esnafın içeriye girmesini fırsat bilen hırsız ardından 20 lira değerindeki anteni poşetine koyarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

“DÖVECEK HALİMİZ YOK AMA ONA YAKIŞTIRAMADIK”

Antenin çalındığını iş yerinin güvenlik kameralarından fark eden iş yeri sahibi Murat Bayam, “Tezgahı açarken bir yaşlı adam ve teyze geldi. Bizde kameraları incelerken bir müşteri anteni sorduk. Baktı ki yerinde yok, sonra kameraları inceledik. Baktık ki sağlı sollu geliyor ve komşularımıza bakıyor. Sonra da poşetine sokmaya çalışıyor girmeden yanına koyup alıp gidiyor. 55-60 yaşlarında biriydi, değeri 20 liraydı. Polise şikayette bulunmadık, gerek duymadık. Yakalasaydık eğer antene ihtiyacın varsa para verme sadakamız olsun diyecektik. Alt tarafı anten, adamı dövecek halimiz yok, ona yakıştıramadık” dedi.

(İHA)