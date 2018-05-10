Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
100056
ALTIN
180.543
DOLAR
4.2706
STERLİN
5.7964
EURO
5.0713
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Kasklı motosiklet hırsızları kamerada

İstanbul Şişli’de bir sokağa motosikletle gelen kasklı 2 hırsız kaldırımda park halindeki motoru çaldı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

10 Mayıs 2018 Perşembe 09:40

İstanbul Şişli’de bir sokağa motosikletle gelen kasklı 2 hırsız kaldırımda park halindeki motoru çaldı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz günlerde 02.40 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi Hasat Sokak’ta meydana geldi. Sokağa motosikletle gelen kasklı 2 hırsız, önce yolda geçen otomobilin gitmesini bekledi, ardından da motosiklete doğru giderek kilidini kırdı. Kilidi açtıktan sonra dikkat çekmek istemeyen hırsızlar bir süre bekledikten sonra, 20 Bin Lira değerindeki motosikleti çaldı. Saniyeler içerisinde motosikletin kilidini kırarak çalan hırsızlardan bir tanesi geldikleri motosikletle diğeri ise çaldıkları motosikletle rampa aşağı inerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

(Emrah Kuş - Murat Horoz/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okulda ’yılan’ paniği
Okulda ’yılan’ paniği
15 kişilik minibüsten 33 kaçak göçmen çıktı
15 kişilik minibüsten 33 kaçak göçmen çıktı
Servis aracı otomobile çarptı: 11 yaralı
Servis aracı otomobile çarptı: 11 yaralı
Motosikletli maganda kamerada
Motosikletli maganda kamerada
İzmir’de FETÖ’den 96 kişiye gözaltı kararı
İzmir’de FETÖ’den 96 kişiye gözaltı kararı
Sıkıştırılan otomobil bariyerlere girdi
Sıkıştırılan otomobil bariyerlere girdi
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim