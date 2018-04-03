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Kasa fareleri güvenlik kamerasına takıldı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir iş yerine giren hırsızlar, iş yerinin kasasını kırıp içindeki 2 çek koçanı ve 3 müşteri çekini alarak kaçtı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi

03 Nisan 2018 Salı 12:24

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir iş yerine giren hırsızlar, iş yerinin kasasını kırıp içindeki 2 çek koçanı ve 3 müşteri çekini alarak kaçtı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi

Olay, 30 Mart günü saat 02.50 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Bir iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz iki hırsız, iş yerinin önünde biraz bekledikten sonra kilidi kırıp içeri girdi. İçeride yaklaşık 4 dakika kalan hırsızlar iş yerinin kasasını kırıp 2 çek koçanı ve 3 müşteri çekini alarak kaçtı.

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)
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