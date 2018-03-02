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Kartal’da hafriyat kamyonu kadına çarptı

İstanbul Kartal’da hafriyat kamyonu yolun karşısına geçmeye çalışan Nuray Altun’a çarparak talihsiz kadını sürükledi.

02 Mart 2018 Cuma 15:11
Kartal’da hafriyat kamyonu kadına çarptı

İstanbul’da terör estiren hafriyat kamyonlarına bir yenisi de Kartal’da eklendi. Kartal Cevizli Köroğlu Caddesi üzerinde Nuray Altun isimli kadını yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada ismi öğrenilemeyen hafriyat kamyonu sürücüsü fark edemedi. Talihsiz kadın kamyonunun altında kaldı. Yaklaşık üç metre kadın kamyon altında sürüklenirken, hafriyat kamyonu şoförü vatandaşların uyarısıyla kazayı fark etti. Sürücü kamyonu durdururken, vatandaşlar hemen Altun’un yardımına koştu. İlk müdahale vatandaşlardan gelirken, sağlık ekipleri ambulansla talihsiz kadını hastaneye götürdü. Kamyon şoförü ise gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Güncelleme: 02.03.2018 16:29
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