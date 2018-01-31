Kartal'da 90 saniyede 50 bin liralık vurgun yaptılar

Olay, 03.00 saatlerinde, Kordonboyu Mahallesi, Şehzade Caddesi üzerinde bulunan bir telefon mağazasında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre otomobil ile mağazanın önüne gelen yüzleri maskeli ve silahlı 5 şahıs, mağazanın kepengini yukarı kaldırdıktan sonra iç camı kırarak içeri girdi. Yaklaşık 90 saniyede mağazada bulunan çok sayıda telefonu ve kasada ki paraları aldıktan sonra kaçarak uzaklaştı.Toplamda 50 bin liralık vurgun yapan 4 soyguncu iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan mağaza yetkilisi Birol Şahin “Gece 02.40 civarlarında kepengi kaldırıyorlar, kapıyı kırıp içeri giriyorlar, bir buçuk dakika içerisinde boşaltıp çıkıyorlar. Yaklaşık para ve telefonlarla birlikte 50 bin lira civarında bir zararımız var. Dışarıda taksici varmış onun kafasına silah dayamışlar polise haber vermesin diye. Bu üç günde ikinci soyulan mağazamız. İki gün öncede yine aynı yöntemle başka bir mağazamıza daha girdiler ” dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.