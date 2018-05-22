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Kars’ta 6 terörist etkisiz hale getirildi

Kars’ın Kağızman ilçesinde PKK’lı teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi.

22 Mayıs 2018 Salı 17:20
Kars’ta 6 terörist etkisiz hale getirildi

Kars’ın Kağızman ilçesinde PKK’lı teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Kağızman Çemçe-Madur Bölgesi’nde Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yaptığı istihbari çalışma ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyon sonucu 8 kişilik Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tespit edildi. Teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatında 6 BTÖ mensubu etkisiz hale getirirken, 2 teröristin ise yakalanması için çalışmalara başlandı.

Konuyla ilgili Kars İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Terörle mücadelemiz vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında son BTÖ mensubu etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir" denildi.

(Işık Çapanoğlu/İHA)
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