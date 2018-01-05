Karşıya geçmek isteyen kadın araç çarptı

Kaza, saat 08.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Büyükşehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülistan Pınar eşi ile birlikte cadde kenarına geldi. Eşi beklerken, Gülistan Pınar cadde kenarında duran yolcu minibüsünün önünden yürüyüp karşıya geçmek için caddeye çıktı. Bu sırada caddeden seyir halinde olan E.B. idaresindeki 42 CGJ 76 plakalı hafif ticari araç, Pınar’a çarptı. Havaya savrulan kadın, yaralı olarak Beyhekim Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gülistan Pınar, hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Gülistan Pınar eşinin yanından ayrıldıktan sonra karşıya geçmek için yürürken, caddeden gelen hafif ticari araç Pınar’a çarpıyor ve kadın havaya savruluyor.

(Mustafa Yaşar Beşer/İHA)