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Karşıya geçmek isterken canından oldu

Eyüpsultan’da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

24 Ocak 2018 Çarşamba 08:54
Karşıya geçmek isterken canından oldu

Kaza, sabah saatlerinde Eyüpsultan Hasdal Okmeydanı Bağlantı Yolu Sünnet Köprüsü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Serkan Koçi’ye (42) plakası belirlenemeyen bir araç çarptı. Koçi, aracın çarpmasıyla yola savruldu. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrollerde Koçi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Koçi’nin cenazesi morga kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme: 24.01.2018 09:55
Anahtar Kelimeler:
Eyüp SultanSerkan Koçi
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