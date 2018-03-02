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Karşıdan karşıya geçerken canından oldu

Ankara’da caddede karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti.

02 Mart 2018 Cuma 08:58
Karşıdan karşıya geçerken canından oldu

Ankara’da caddede karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti.

Olay, gece yarısı Ulus’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çankırı Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 25 yaşındaki Hasan Aydın’a, o sırada Dışkapı istikametinde seyreden Buğrahan E. idaresindeki 06 AIA 89 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarında savrulan genç kanlar içinde yerde kalırken, çarpan araç olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaza yerini şerit çekerek kapatan polis ekipleri, toplanan meraklı kalabalığı bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Caddedeki MOBESE kameralarının görüntülerini izlemeye alan ekipler, kaçan aracı tespit ederek sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin sıkı takibi sonucu yakalanan sürücü, gözaltına alındı. Kaza hakkında incelemeler sürüyor.

(Caner Ünver/İHA)
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