Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 23°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
99250
ALTIN
190.691
DOLAR
4.5894
STERLİN
6.1117
EURO
5.3631
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Karısını boğarak öldürdü, ’elektrik çarptı’ dedi

Antalya’da dini nikahlı eşinin cep telefondaki arama kayıtlarından şüphelenen Suriyeli kıskanç koca, eşini su ısıtıcısının kablosuyla boğarak öldürdü. Jandarma ekiplerine “elektrik çarptı” diyen kocanın planı, otopsi sonucu bozuldu.

03 Haziran 2018 Pazar 19:46
Karısını boğarak öldürdü, ’elektrik çarptı’ dedi

Antalya’da dini nikahlı eşinin cep telefondaki arama kayıtlarından şüphelenen Suriyeli kıskanç koca, eşini su ısıtıcısının kablosuyla boğarak öldürdü. Jandarma ekiplerine “elektrik çarptı” diyen kocanın planı, otopsi sonucu bozuldu.

Olay, Antalya’nın Kumluca ilçesi Sarısu Mahallesi’nde dün akşam 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kumluca’da sera işçisi olan Suriyeli uyruklu İbrahim Elesvad (26) ile dini nikahlı eşi Fatma Fağırci(26), telefondaki arama kayıtları yüzünden tartışmaya başladı. Eşinin kendisini aldattığını düşünen Elesvad, sera içerisine eşini darp ettikten sonra su ısıtıcısının kablosuyla boğarak öldürdü. Olayın ardından bölgeye gelen Jandarma ekiplerini gören Elesvad, eşinin elektrik akımına kapıldığını söyledi.

OTOPSİDE ORTAYA ÇIKTI

Bugün yapılan otopside boğulma emare ve izlerinin olduğunun tespit edilmesi üzerine, Antalya Cinayet Büro Amirliği’ne bilgi verildi. Ekipler, olayın şüphelisi olarak değerlendirilen Elesvad’ı gözaltına aldı. Emniyete götürülen Elesvad, burada verdiği ifadede suçunu itiraf etti. İfade işlemlerinin ardından kıskanç koca, adliyeye sevk edildi.

(Suat Metin/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nevşehir’de feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı
Nevşehir’de feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı
Gıda zehirlenmesi geçiren askerlerden 60’ı taburcu oldu
Gıda zehirlenmesi geçiren askerlerden 60’ı taburcu oldu
TSK: 3 şehit, 2 yaralı
TSK: 3 şehit, 2 yaralı
Hakkari’de hain saldırı: 3 şehit
Hakkari’de hain saldırı: 3 şehit
Deniz altında akıl almaz ölüm
Deniz altında akıl almaz ölüm
Manisa’da tehlikeli gerginlik
Manisa’da tehlikeli gerginlik
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim