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Karayolunu su bastı, araçlar suyun altında kaldı

Adana’da gece boyunca etkili olan sağanak yağış nedeniyle, karayolunu 2 metre civarında su bastı. 5 Araç suyun altında kalırken, aracında mahsur kalan bir kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

23 Ocak 2018 Salı 09:34
Karayolunu su bastı, araçlar suyun altında kaldı

Olay, Sarıçam İlçesi Yeşil Bulvar Tarsus- Adana- Gaziantep otoyolunun üzerindeki köprünün altında meydana geldi. Kent genelinde gece boyunca devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, yollar sulara teslim oldu. Bazı araç sürücüleri su birikintilerinin derin olmadığı düşünerek yollarına devam etmek isterken, mahsur kaldılar. Yaklaşık 2 metreyi bulan su birikintisinde 5 araç mahsur kaldı. Araçlarda bulunan kişiler kendi çabalarıyla çıkarken, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, yolcu minibüsünün içerisinde birinin mahsur kaldığı gördü. Bunun üzerine belediyeden yardıma gelen kepçe ile oraya ulaşmak istedi. Ancak kepçede su 2 metreyi bulduğu için gidemedi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri yardım botuyla minibüste mahsur kalan kişiyi kurtardı.

Son Güncelleme: 23.01.2018 10:02
Anahtar Kelimeler:
AdanaSağanak Yağış
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