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Karaköy’de gökyüzünü dumanlar kapladı

İstanbul Karaköy’de 7 katlı bir binanın restoran olarak kullanılan en üst katı alev alev yandı. Vatandaşların büyük panik yaşadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kara dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

02 Mart 2018 Cuma 15:37

İstanbul Karaköy’de 7 katlı bir binanın restoran olarak kullanılan en üst katı alev alev yandı. Vatandaşların büyük panik yaşadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kara dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Beyoğlu Karaköy Yolcu Hamam Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde 7 katlı bir binanın restoran olarak kullanılan en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında yükselen alevler bir anda katın her tarafına sardı. İhbar üzerine olay yerine Beyoğlu, Şişli ve Fatih İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, yangına dört bir yandan müdahale etti. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda yangın kısa sürede söndürülerek soğutma çalışmalarına geçildi. Yangın anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

ALEV ALEV YANDI, KARA DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Öte yandan, yangın nedeniyle binadan yükselen kara dumanlar gökyüzünü kapladı. Dumanlar Piyalepaşa, Okmeydanı ve Kasımpaşa’dan görülürken, vatandaşlar büyük panik yaşadı. Çevredeki bazı vatandaşlar ise zarar görmemesi için iş yerlerinin kepenklerini kapattı. Çalışmaları izleyen vatandaşlardan bazıları da olanı biteni cep telefonlarıyla görüntüledi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

(Doğan Can Cesur/İHA)
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