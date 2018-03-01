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Karadeniz yaylalarında PKK’ya karşı mücadele devam ediyor

Terör Örgütü PKK’nın Karadeniz’de olası eylemlerinin önüne geçmek ve bölgeye sızlamalarını önlemek için güvenlik güçlerinin operasyonları sürüyor.

01 Mart 2018 Perşembe 16:01
Karadeniz yaylalarında PKK’ya karşı mücadele devam ediyor

Terör Örgütü PKK’nın Karadeniz’de olası eylemlerinin önüne geçmek ve bölgeye sızlamalarını önlemek için güvenlik güçlerinin operasyonları sürüyor.

Giresun, Ordu, Trabzon ve Gümüşhane kırsalında süren operasyonlar her türlü hava şartlarında icra ediliyor. Yoğun tipi ve soğuğun etkili olduğu kırsalda -10 dereceye varan soğukta yürütülen operasyonlara kirpi ve kobra tipi araçlar da destek sağlıyor.

Öte yandan, operasyonlar esnasında asker boş kalan yayla evlerini de kontrollere devam ediyor. Operasyonlara özel eğitimli köpekler eşliğinde komando timleri, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat timleri destek veriyor.

(Resul Yanbul/İHA)
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