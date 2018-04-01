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Karabük’te korkunç kaza: 2 şehit, 1 ölü, 14 yaralı

Karabük’te cezaevi nakil aracı 80 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 uzman çavuş şehit düştü, aracın şoförü hayatını kaybetti, mahkum ve bir astsubay ile 12 er yaralandı.

01 Nisan 2018 Pazar 21:56
Karabük’te korkunç kaza: 2 şehit, 1 ölü, 14 yaralı

Karabük’te cezaevi nakil aracı 80 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 uzman çavuş şehit düştü, aracın şoförü hayatını kaybetti, mahkum ve bir astsubay ile 12 er yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yenice ilçesine bağlı Yazıköy İncebacaklar mevkisinde meydana geldi. Yenice ilçesinde dün akşam saatlerinde iki aracın çarpıştığı kazada ölen Hüsnü Kalaycı, bugün köyünde toprağa verildi. Kalaycı’nın bir suçtan dolayı Karabük Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda mahkum olan kardeşi Gurbet Kalaycı, tutuklu bulunduğu cezaevinden izin alarak askerler nezaretinde cenaze programına katıldı. Karabük Ceza İnfaz Kurumu’ndan yola çıkan cezaevi nakil aracı, cenaze namazı dönüşü sonrası rampa aşağıya inerken 80 metreden uçuruma yuvarlandı.

Ağaçlık alana yuvarlanan araçta bulunan uzman çavuşlar Kenan Dalkılıç ve Oğuz İnan olay yerinde şehit düştü. Kazada yaralanan aracın sürücüsü, mahkum Gurbet Kalaycı, bir astsubay ve 12 er olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Karabük ve Yenice’deki hastanelere kaldırıldı. Aracın sürücüsü de kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine sevk edilen AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 ekipleri yaralılara müdahale ettikten sonra Cumhuriyet Başsavcısı olay yerinde incelemelerde bulundu.

İki şehidin naaşının olay yeri incelemesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılacağı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Onur Altındağ - Sertaç Özdemir/İHA)
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