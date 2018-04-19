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Karabük’te feci kaza: 17 yaralı

Karabük-Kastamonu karayolunda tomruk yüklü tır, kasasında çok sayıda işçinin bulunan kamyonete çarptı. Kazada 17 kişi yaralandı.

19 Nisan 2018 Perşembe 19:52

Karabük-Kastamonu karayolunda tomruk yüklü tır, kasasında çok sayıda işçinin bulunan kamyonete çarptı. Kazada 17 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük-Kastamonu karayolu Toprakcuma mevkisinde meydana geldi. Karabük’ten Kastamonu güzergahında seyreden M.F.G. idaresindeki 78 BN 140 kapalı kasa kamyonet ile önce kendisiyle aynı güzergahta seyreden M.A. (42) idaresindeki tomruk yüklü 74 DF 933 plakalı tırı solladı, ardından da yol ayrımından köy yoluna dönmek istedi.

Bu sırada tır sürücüsü köy yoluna girmek isteyen kamyonete arkadan çarptı. Kamyonet kasasında çocukların da bulunduğu ve pancar topladıkları iddia edilen 15 yolcu, kamyonet ve tır sürücüleri yaralandı.

Kazadan dolayı olay yerine UMKE, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Karabük’teki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Emniyet ekipleri, geniş güvenlik önlemleri aldıkları olay yerinde kazayla ilgili çalışma başlattı.

(Yasin Erdem - Alpaslan Çelik /İHA)
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