Karabük'te servis midibüsü eve girdi: 4 ölü, 2 yaralı

Kardemir işçilerini taşıyan 78 S 0293 plakalı işçi servisinin freni patladı. Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde kontrolden çıkan midibüs, bir müstakil eve çarparak durabildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.