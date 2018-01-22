Kardemir işçilerini taşıyan 78 S 0293 plakalı işçi servisinin freni patladı. Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde kontrolden çıkan midibüs, bir müstakil eve çarparak durabildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.
Karabük'te servis midibüsü eve girdi: 4 ölü, 2 yaralı
Karabük’te freni patlayan servis midibüsü bir müstakil eve girdi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
22 Ocak 2018 Pazartesi 08:24