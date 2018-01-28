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Karabük'te otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü

Karabük’te otomobilin tomruk yüklü tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

28 Ocak 2018 Pazar 23:31
Karabük'te otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü

Kaza, Karabük- Ankara D-755 karayolunun Aslanlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rahman Aksoy (59) yönetimindeki 25 SE 188 plakalı otomobil, önünde seyreden Özgür Yılmaz (34) yönetimindeki 51 BL 766 plakalı tomruk yüklü tıra arkadan çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, UMKE, itfaiye kaza kırım, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerin müdahalesi ile otomobil sürücü Rahman Aksoy, Zekiye Aksoy (62), Seda Erorhan (30), Uğur Erorhan (32) ve Ali Çınar Erorhan (3) ambulanslarla Eskipazar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Zekiye Aksoy ve Seda Erorhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar Eskipazar Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardında araçlar olay yerinden kaldırıldı. Öte yandan ailenin Karabük’te yakınlarının nişan merasime geldikleri ve ardından Ankara’ya döndükleri öğrenildi.

Son Güncelleme: 29.01.2018 09:21
Anahtar Kelimeler:
Karabük Trafik KazasıZekiye AksoySeda ErorhanRahman Aksoyözgür Yılmaz
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