Kapkaç sanılan olayın tarafları tanıdık çıktı

İzmir’de bankadan çıkan kadının elindeki para dolu poşeti alıp uzaklaşan şahısların, kadının birlikte çalıştığı kişiler olduğu öne sürüldü.

Olay, bugün akşam saatlerinde Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir banka önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadının elindeki para dolu poşetleri alıp otomobille kaçan 3 şahıs, çevre yolundan Buca ilçesine girdikleri sırada polis ekiplerince yakalandı. E.G., B.E. ve ismi belirlenemeyen bir şahsı araç içinde yakalayan ekipler, yaptıkları aramada içinde 100 TL’lik banknotlarla dolu kargo poşetini ele geçirdi. Şahısları ayrı ayrı ekip araçlarına bindiren polisler, şüphelileri gözaltına aldı. Bir süre sonra olayın kapkaç olmadığı anlaşıldı. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, tarafların birbirlerini tanıdığı, ortak iş yaptıkları, güveni kötüye kullanma durumu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Ceren Atmaca - Halil Karahan - Murat İşçi - Tolga Tahçı /İHA)