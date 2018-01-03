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Kapıkule’de uyuşturucu operasyonu

Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule’de şoför dinlenme alanında bir çantada piyasa değeri 381 bin TL olan 15 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:49
Kapıkule’de uyuşturucu operasyonu

Fransa’dan çıkarak Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı’na gelen bir tırda şüphe üzerine Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan kontrolde şoförün dinlenme alanında bulunan siyah bir çantanın paketlerle dolu olduğu görüldü. Gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra tır sahada görev yapan muhafaza memurları refakatinde detaylı olarak aranmak üzere arama hangarına yönlendirildi. Narkotik dedektör köpeği Jack eşliğinde yapılan aramada köpeğin de çantaya tepki vermesi üzerine çantada bulunan paketler açıldı ve alınan numuneler uyuşturucu test kitinde analiz edildiğinde esrar uyarısı alındı. Çantada 14 adet paket içerisinde piyasa değeri 381 bin TL olan toplam 15 kilo 300 gram esrar olduğu belirlendi. Tır şoförü Ş.E. sorgulanmak üzere Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne getirildi. İfadesinde çantanın kendisine ait olmadığını ve T.A. isimli şahsın çantayı Bulgaristan’da kendisine verdiğini söyleyen Ş.E., şahsın eşkalini bildirdi. Eşkale uyan şahsın Duty Free binasının önünde beklediği belirlendi. Rutin kimlik kontrolü yapılıyormuş gibi kimliği istenen şahsın T.A. olduğunun tespit edilmesi üzerine şahıs müdürlüğe getirildi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat üzerine şahıslar gözaltına alınarak, yakalanan esrara el konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Son Güncelleme: 03.01.2018 12:02
Anahtar Kelimeler:
KapıkuleUyuşturucu Operasyonu
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