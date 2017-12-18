Kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaza, saat 02.00 sıralarında TEM otoyolu Başakşehir Ispartakule Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bekleyen bir kadına, 34 KF 4115 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yol kenarına savruldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri üzerinden kimliği çıkmayan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde bulunan polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Olay yeri incelemesi yapılan kadının cenazesi morga kaldırıldı. Polis ekipleri sürücünün ifadesini almak üzere sürücüyü Bahçeşehir Polis Merkezine götürdü. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.