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Kamyonet evin çatısına uçtu: 1 ölü

İstanbul Eyüpsultan’da freni patlayan kamyonet gecekondunun çatısına uçtu. Kazada kamyonet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, gecekonduda oturanların tatil için memleketlerine gitmiş olması olası büyük bir faciayı önledi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 09:13
Kamyonet evin çatısına uçtu: 1 ölü

İstanbul Eyüpsultan’da freni patlayan kamyonet gecekondunun çatısına uçtu. Kazada kamyonet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, gecekonduda oturanların tatil için memleketlerine gitmiş olması olası büyük bir faciayı önledi.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Eyüpsultan Sakarya Mahallesi Çiçekli Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halis P. yönetimindeki kamyonet yokuş aşağı giderken freni patladı. Freni patlayan kamyonet Faruk Ömer’e ait olan tek katlı gecekondunun üzerine devrildi. Kaza sırasında gecekonduda kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken sesleri duyan vatandaşlar dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk incelemede kamyonet sürücüsü Halis P.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde hayatını kaybeden kamyonet sürücüsü Halis P.’nin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazada evi hasar gören gecekondu sahibi Faruk Ömer, "Komşumuz sabah 7.30 gibi beni aradı. İşe giden arkadaş kamyonetiyle düşmüş. Kendisi vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. O sırada evde kimse yoktu. Oturanlar eniştem ve ablam şu an köydeler. Allah’a şükür kimse yoktu. Mutfak çökmüş. Kamyonet henüz çıkmadı. Daha neler var bilmiyoruz" dedi.

(Selim Bayraktar/İHA)
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