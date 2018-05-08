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Kamyoncuların kabusu çeteye nefes kesen baskın

İstanbul Arnavutköy’de park halindeki kamyonların depolarındaki mazotları, çaldıkları araca kurdukları hidrofor sistemiyle boşaltan çete, polis ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla çökertildi.

08 Mayıs 2018 Salı 09:09

İstanbul Arnavutköy’de park halindeki kamyonların depolarındaki mazotları, çaldıkları araca kurdukları hidrofor sistemiyle boşaltan çete, polis ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla çökertildi.

Arnavutköy’de 3. Havalimanında çalışan kamyonları hedef alan hırsızlık çetesinin park halindeki araçların depolarındaki mazotları çalması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede yaklaşık 1 ay boyunca mazotların çalındığını belirlendi. Çetenin bir araçla olayları gerçekleştirdiğinin tespit edilmesi üzerine polis, Plaka Tanıma Sistemi’nden (PTS) kullanılan aracın plakasını belirledi. Aracın peşine düşen polis, çetenin kısa bir sürede mazotları çaldıktan sonra Başakşehir’e bağlı Şamlar köyüne gittiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, köye giderek yerlerini belirledikleri çeteye geçtiğimiz Cumartesi günü baskın düzenlendi. Yapılan baskında emniyette suç kaydı bulunan Yunus Y.(26), Mehmet Ö.(23), Gökhan T.(23) ve Volkan Ö.(26) kıskıvrak yakalandı. Nefes kesen baskın kameralara yansıdı.

ÇALDIKLARI ARACA DEPOLU HİDROFOR SİSTEMİ KURMUŞLAR

Öte yandan baskın yapılan evde inceleme yapan polis, hırsızların Sancaktepe’de bir evden çaldıkları otomobil de ele geçirdi. Otomobilin kapılarını açan polis, çetenin arka koltukları çıkartıp 400 litrelik depo ve hidrofor sistemi kurduğunu gördü. Hırsızların bu sayede kamyonların depolarındaki mazotları 5 dakikada boşalttıkları tespit edildi. Ayrıca çetenin mazotları çalarak baskının yapıldığı köyde ucuz fiyata otomobillere ve kamyonlara sattıkları öğrenildi.

EVDE 3 BİN 800 LİTRELİK DEPOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Evde incelemelerini sürdüren ekipler, otomobildeki deponun yanı sıra 3 adet bin litrelik depo, 2 adet de 400 litrelik depo ele geçirdi. Hırsızların kamyonlardan çaldıkları mazotları buradaki depolara doldurdukları ve yaklaşık 1 ay boyunca tonlarca mazot çaldıklarını belirledi. Çalıntı olduğu öğrenilen araç ise sahibine teslim edildi.

“HIRSIZLIĞA GİTMİŞLER BÜTÜN DE PİS İŞLERİ YAPMIŞLAR”

Aracı çalınan Mehmet Tarhan, “Araç aşağıya yukarı 1 ay önce evden anahtarın alınmasıyla çalındı. Sağ olsun emniyet güçleri aracımızı 27 günde buldu. Aracımı kullanarak mazot çalmışlar, içerisinde mahvetmişler. Hırsızlığa gitmişler bütün de pis işleri yapmışlar. Oto Hırsızlık Büro Amirliğinin ellerini sağlık, onlar olmasa araba gitmişti. Arka koltuk yok, içini sökmüşler ve mazot tankı koymuşlar. Aracın sol tarafını da boydan boya vurmuşlar. Jantları ve lastikleri de değiştirmişler, 15 bin liralık hasar var” dedi.

Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 hırsızdan 2’si çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2’si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)
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