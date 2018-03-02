Kamyona yüklü trafo yola devrildi, trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul E- 5 Otoyolu Sefaköy mevkiinde kamyona yüklü olan trafonun yola devrilmesinden dolayı yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Olay, sabah saatlerinde E-5 karayolu Sefaköy mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kamyona yüklü olan trafo yola devrildi. Yola trafonun devrilmesinden dolayı trafik yoğunluğu oluştu. Trafonun devrilmesinden dolayı yola yağ aktı. Trafo kaldırıldıktan sonra yola kum döküldü. Bir müddet trafiğe kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.

(İHA)