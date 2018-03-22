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Kamyon motosikletli kıza böyle çarptı

Samsun’da yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

22 Mart 2018 Perşembe 08:58

Samsun’da yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Dikbıyık mevkisi Samsun-Ordu karayolu 34. kilometresinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan Yıldız idaresindeki 38 HH 760 plakalı kamyon, plakasız motosikleti ile yolun karşısına geçmek isteyen 17 yaşındaki Ayşegül Yurt’a çarptı. Kazada ağır yaralanan Ayşegül Yurt, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Muhammer Ay/İHA)
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