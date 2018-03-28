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Kamu bankasını 3 milyon lira zarara uğratanlara operasyon

Adana’da kamu bankasını dolandırarak 3 milyon lira zarara uğrattıkları ileri sürülen 1’i bankanın eski çalışanı 8 kişi Adana ve Hatay’da yapılan operasyonda yakalandı.

28 Mart 2018 Çarşamba 13:15
Kamu bankasını 3 milyon lira zarara uğratanlara operasyon

Adana’da kamu bankasını dolandırarak 3 milyon lira zarara uğrattıkları ileri sürülen 1’i bankanın eski çalışanı 8 kişi Adana ve Hatay’da yapılan operasyonda yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bir kamu bankasından 3 milyon lira dolandırılarak zarara uğratıldığı ihbarı geldi. Polis bu ihbar üzerine harekete geçerek yaptığı çalışmada Adana ve Hatay’ı kapsayan bir şebeke olduğunu tespit etti. Bu tespitlerin sonunda polis bugün şafak vakti Adana ve Hatay’da eş zamanlı olarak 10 adrese baskın yapıldı. Operasyonda biri eski banka çalışanı olmak üzere 2’si kadın 8 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya /İHA)
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