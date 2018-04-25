Kağıthane’de korkutan kaza

Kağıthane’de kontrolden çıkan minibüs yaklaşık 20 metreden iki binanın arasına düştü. Minibüsün boş olması faciayı önlerken, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, virajı alamayarak kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki bariyerleri aşıp yaklaşık 20 metreden 2 binanın arasına düştü. Minibüsün boş olması faciayı önlerken, kazada bir kişinin yaralandığı öğrenildi. Ekiplerin kazayla ilgili çalışmaları sürüyor.

(İsmail Bulut /İHA)