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Kağıthane’de beton mikseri evin duvarına çarptı

Kağıthane’de park halindeyken yokuş aşağıya kayan beton mikseri, bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, evin içerisinde bulunan bir kişi kıl payı ölümden döndü.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:39

Kağıthane’de park halindeyken yokuş aşağıya kayan beton mikseri, bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, evin içerisinde bulunan bir kişi kıl payı ölümden döndü.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Gülbaşak Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, beton mikseri sürücüsü sokak üzerinde bir inşaata beton dökmek için aracı sokak içerisine park etti. O esnada el freninin çekili olduğu iddia edilen beton mikseri yokuş aşağıya kaymaya başladı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen mikser, içerisinde bir kişinin bulunduğu evin oturma odasının duvarına çarparak durabildi. Büyük bir gürültünün meydana geldiği kazada, evin içerisinde bulunan Emir Demirci ve mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve çekici ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen çekici, evin duvarına saplanan beton mikserini çelik halatlarla saplandığı yerden kurtardı.

“ÇARPMANIN ETKİSİYLE BİNA SALLANDI”

Kaza anında evde olduğunu söyleyen Emir Demirci, “Ben içeride yatıyordum, birden gürültü koptu. Bir baktım beton mikseri evimin duvarına çarpmış. Evimde büyük hasar meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle bina sallandı, bizler de korktuk” diye konuştu.

Kardeşi için endişelendiğini belirten Aysel Gürbüz, gözyaşlarını tutamayarak, “Kardeşimle beraber oturuyorduk. O yatarken bu olay oldu. Çok korktuk. Gelen mala gelsin. Kardeşimin canı sağ olsun. Kardeşime bir şey olsaydı ben ne yapardım. Kardeşim içeride uyuyordu, yatıyordu” dedi.

(Emrah Kuş /İHA)
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