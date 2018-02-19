Kağıthane'de sokak ortasında silahlı çatışma

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 16.40 sıralarında Kağıthane Telsizler Mahallesi’ne meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önceden tartışmaları nedeniyle aralarında husumet bulunan 4 şahıs, sokak ortasında karşı karşıya geldi. Şahısların silahlarını çekmesi sonucu çatışma çıktı. Sokak üzerinde yürüyen vatandaşların arasında çatışan şahıslar birbirlerine saniyelerce kurşun yağdırdı. Olay sonucunda ayağından yaralanan Samet Gezer Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine, yine bacağından yaralanan Aşkın Temeltaş ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Yaralı şahıslarla çatışan diğer 2 zanlı ise kayıplara karıştı. Yaşanan çatışma ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

VATANDAŞLARIN ARASINDA BİRBİRLERİNİ KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, farklı 2 sokaktan gelen 4 şahıs birbirlerini görüyor. Silahlarını çeken şahıslar ardından ateş etmeye başlıyor. Çatışmanın çıkması sonucu 2 kişi yaralanıyor. Vatandaşlar ise etrafa kaçışıyor. Bazı vatandaşlar ise olanı biteni izliyor. Ardından şahıslar kaçarak olay yerine uzaklaşıyor.

ZANLILAR KISA SÜREDE GÖZALTINA ALINDI

Çatışmanın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokak üzerinde araştırma yaptı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan ekipler, şahıslarla çatışarak kaçan zanlıların eşkalini kısa sürede belirledi. Olay yerinden kaçan 2 zanlı olayda kullandıkları silahlarla birlikte cadde üzerinde gözaltına alındı. Sorgulanmalarının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar serbest bırakıldı.