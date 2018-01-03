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Kağıthane'de seyir halindeki cip alev alev yandı

Kağıthane’de seyir halindeki cipin alev alev yanması korku dolu anlar yaşattı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 09:27
Kağıthane'de seyir halindeki cip alev alev yandı

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cemalettin Uğur, öğle saatlerinde 34 GL 8886 plakalı cipiyle evinden çıkarak yola koyuldu. Uğur, bir süre ilerledikten sonra araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü ne olduğunu anlamaya çalışırken, bir anda motor alev alev yanmaya başladı.

Aracın yandığını gören çevredeki vatandaşlar, ellerine geçirdikleri yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. O esnada ihbar üzerine olay yerine Şişli İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların müdahale ettiği yangını söndürerek kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları yapılan ve kullanılamaz hale gelen araçta maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, cipin alev alev yandığı ve vatandaşların yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Mahallelinin büyük panik yaşadığı o anlarda sürücü ise kendini son anda dışarıya attı. Panik halindeki sürücü, bir yandan aracının yanışını diğer yandan da vatandaşların müdahalesini izledi. Müdahalenin ardından olay yerine gelen sürücü Uğur’un kızı da gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Son Güncelleme: 03.01.2018 09:44
Anahtar Kelimeler:
KağıthaneHürriyet MahallesiCemalettin Uğur
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